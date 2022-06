In gasca de 5, la furat

Politistii de la Sectia 2 Brasov au rezolvat un caz de furt dintr-o firma in doar o zi, talharii, 4 la numar si foarte tineri, fiind arestati preventiv. "Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca in noaptea de 22 spre 23 iunie (miercuri spre joi, n.r.) mai multe persoane ar fi patruns, fara drept, in interiorul unei societati comerciale din municipiul Brasov, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, transportul fiind facilitat de catre o alta persoana de sex masculin. In urma ... citeste toata stirea