In ultima zi de lucru, angajatii SC Servicii Sacelene SRL care se ocupau de transportul in comun au intrat in greva. Ei au intrerupt activitatea joi, 31 august, in jurul orei 11.00, oprind transportul in comun pe ruta Brasov - Sacele. Dupa aproximativ o ora si jumatate, in oras a ajuns primul autobuz al RATBV, cu o zi mai devreme decat data la care transportul in comun din municipiul Sacele ar fi trebuit sa fie preluat de operatorul brasovean.Conform unui anunt facut de presedintele PNL ... citeste toata stirea