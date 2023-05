In urma solicitarilor primite de la medici si intr-un context sanitar vulnerabilizat de criza si marcat de subfinantare, Organizatia Salvati Copiii Romania a accelerat in 2023 programul de dotare a maternitatilor si sectiilor de pediatrie din regiunea Centru, cu echipamente medicale in valoare totala de peste 200.000 de euro. Toate judetele din regiunea Centru (Covasna, Mures, Brasov, Harghita, Sibiu si Alba) au o rata a mortalitatii infantile, pentru anul 2021, mai mare decat media pe tara - 5, ... citeste toata stirea