In judetul Brasov sunt inregistrati 17.803 bolnavi de cancer. 4 februarie, Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului

Cancerul reprezinta a doua cauza de deces atat in Romania, cat si la nivel international, dupa bolile cardiovasculare. Este concluzia Directiei de Sanatate Publica a judetului Brasov data publicitatii la 4 februarie, de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului. In Romania, in anul 2023, si-au pierdut viata din cauza cancerului 46.405 persoane. In acelasi timp, au fost diagnosticate 100.471 de cazuri noi de cancer in Romania. ,,Cancerul pulmonar este cea mai raspandita cauza a deceselor ... citește toată știrea