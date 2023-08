Si-au gasit sfarsitul chiar inainte de a se bucura de o vacanta in tara. Doua femei, in varsta 55, respectiv 67 de ani, au fost lovite mortal de un tren in noaptea de joi spre vineri, 3/4 august, intre Cristian si Brasov, in dreptul sediului Duvenbeck.Acestea se aflau intr-o masina impreuna cu sotii lor, iar din primele cercetari s-ar parea ca cei patru se intorceau din strainatate cand au oprit masina pentru ca femeile sa se deplaseze pana intr-un lan de porumb de langa calea ferata. Din ... citeste toata stirea