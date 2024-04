"In loc sa cumparam un animal este mai simplu si mai benefic sa adoptam unul"

4 aprilie este Ziua Internationala a Animalelor fara Stapan, iar cei care iubesc animalele care ajung sa si cunoasca bine comportamentu acestora stiu cat de important este pentru un animal domestic sa fie ingrijit de un stapan. Doua problematici au fost in atentia tuturor in ultimii ani in legatura cu aceste animale. Daca nu sunt sterilizate, ele ajung sa se inmulteasca necontrolat si numarul celor care vor trai pe strazi va creste. In al doilea rand, in loc sa cumparam un animal este mai ... citește toată știrea