Sosirile in structurile de primire turistica au crescut cu 48% in martie, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce innoptarile au fost mai multe cu 55%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).In luna martie 2022, comparativ cu luna martie 2021, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au crescut cu 265,6%, iar plecarile in ... citeste toata stirea