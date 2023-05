Imediat dupa Revolutie, cand in fostii securisti intrase panica sau mustrarile de constiinta, intr-un orasel, un fost ofiter de securitate, temandu-se ca-i sfarsitul lumii, a prezentat fostilor detinuti politici un caiet cu lista informatorilor securitatii, in ordine alfabetica, uneori cu pseudonimul lor, cu transferul lor si cu alte amanunte. Erau in numar de circa 1.500 la cei 15.000 locuitori ai orasului. Nu figureaza in lista nici un nume de ofiter de securitate si nici un membru P.C.R. In ... citeste toata stirea