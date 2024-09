In memoriam. Radu Ciuceanu, luptator in Rezistenta anticomunista (1928-2022)

Se cuvine astazi sa ne amintim de prietenul si camaradul nostru care, in urma cu doi ani, la 12.09.2022, pleca pe drumul vesniciei: profesorul Radu Ciuceanu, luptator in Rezistenta anticomunista, detinut politic timp de 15 ani, unul dintre ultimii supravietuitori ai experimentului reeducarii prin tortura de la inchisoarea Pitesti si participant activ in punctele fierbinti ale Revolutiei din 1989.Membru de onoare al Academiei Romane, fondator - sub agida acesteia - al Institutului National ... citește toată știrea