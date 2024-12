In misiune pentru Mos Craciun. Brasovenii, asteptati doua zile la Coresi, cu cadouri pentru copiii din satele Brasovului

Politistii brasoveni au demarat a treia editie a campaniei umanitare "In misiune cu Mos Craciun". Actiunile din anii trecuti, realizate cu ajutorul comunitatii, s-au transformat in mari bucurii pentru micii beneficiari ai cadourilor duse de politisti. astfel, politistii brasoveni si-au propus sa ajunga, din nou, in cat mai multe sate din judet."Pentru ca aceste dorinte sa devina realitate, va invitam sa oferiti un cadou, care poate contine obiecte noi sau aproape noi, asa cum le-ar oferi Mos ... citește toată știrea