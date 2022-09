In Muntii Fagaras: "stafia proiectata pe nor"

Un fenomen rar si ciudat numit Gloria Spectrul Broken a fost surprins in Muntii Fagaras de un fotograf din Brad, in Muntii Fagaras, miercuri, 21 septembrie.Fenomenul optic se formeaza atunci cand umbra unui obiect sau a unei persoane se proiecteaza pe un nor sau o zona cu ceata. Acesta are o explicatie stiintifica, se mai numeste stafia proiectata pe nor, stafia proiectata pe cer sau Gloria Spectrul Broken si poate fi observat mai ales in munti. Termenul de Spectrul Broken deriva de la ... citeste toata stirea