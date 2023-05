Foto: DN1 EUn accident rutier a avut loc duminica, 30 aprilie, in jurul orelor 13.00, pe DN1 E, fiind implicata o motocicleta, care circula dinspre Poiana Brasov spre Brasov. In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, respectiv motociclistul, in varsta de 20 ani, din municipiul Bucuresti. "Victima a beneficiat de ingrijiri medicale la fata locului si urmeaza sa fie transportata la o unitate spitaliceasca. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei ... citeste toata stirea