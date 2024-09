In octombrie, Consiliul Judetean Brasov va putea cere banii europeni pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor

Vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Szenner Zoltan, impreuna cu specialistii din Executivul judetean care lucreaza la proiectul Sistemului de Mangement Integrat al Deseurilor (SMID) in judetul Brasov au participat miercuri, 25 septembrie, la Bucuresti, cu expertii JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions). La aceasta intalnire de lucru, alaturi de expertii JASPERS, au participat reprezentanti ai Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene din cadrul ... citește toată știrea