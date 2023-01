In pericol de moarte: 8 ore in munti, dupa doi brasoveni rataciti in Masivul Leaota

Duminica, 22 ianuarie, doi turisti din Brasov au fost surprinsi de un viscol puternic in Masivul Leaota si din cauza vizibilitatii reduse au ratacit drumul. In jurul orelor 15.40 au fost alertati salvamontistii, iar acestia au reusit sa ajunga la ei dupa aproape 6 ore."Din cauza intemperiilor si a stratului de zapada depus, salvatorii au ajuns la victime in jurul orei 21,00. Ceata deasa si vantul puternic puteau sa fie fatale pentru cei ... citeste toata stirea