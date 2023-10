Odata cu dezvoltarea imobiliara a periferiei cartierului Tractorul, unde practic s-a format un nou cartier, si traficul a explodat. Circulatia ar urma sa se intensifice si mai mult in urmatoarea perioada, tinand cont ca alte mii de familii se vor muta in noile blocuri, ce sunt in constructie.Astfel, si edilii cauta solutii in vederea asigurarii unei fluente a traficului si optimizarea circulatiei pe strazile existente. In acest sens, este luata in calcul semaforizarea unei intersectii, ... citeste toata stirea