In plin an de criza economica, la Sanpetru au explodat taxele si impozitele locale

Toti specialistii, dar si actualul Guvern au anuntat ca urmeaza un an economic critic, si nu doar in Romania, ci la nivelul intregii Europe. In acest context, o majoritate a consilierilor locali (USR, PSD, AUR) au votat la final de an majorarea taxelor si impozitelor locale, la propunerea primarului Marian Arhire (USR).Daca reprezentantii USR ... citește toată știrea