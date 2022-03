In plin razboi la granita, Romania nu-si plateste angajatii din Aparare. Ce au decis muncitorii de la Carfil Brasov

Cei 370 de angajati ai Carfil Brasov - firma din industria de aparare - au declansat o greva spontana miercuri dimineata, 9 martie, ca urmare a faptului ca nu au mai primit bani din 2021. Multi dintre acestia au salariul minim pe economie. In timp ce la granita Romaniei are loc un razboi, Romania nu-si plateste angajatii din industria de aparare si ii determina pe acestia sa intre in greva. Cei aproximativ 370 de salariati de la Carfil Brasov, fabrica din domeniul militar, au oprit miercuri ... citeste toata stirea