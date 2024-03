In Ploiesti, se deschide prima clinica de inseminare umana din Prahova!

In luna martie, Fertilia inaugureaza in Ploiesti o noua clinica de fertilitate si ginecologie, multidisciplinara, pentru diagnosticul si tratamentul infertilitatii. Echipa medicala foloseste tehnologie moderna de ultima generatie pentru investigarea completa a cuplului infertil, de la analize complexe pana la inseminare intrauterina.Un cuplu din 6 sufera de infertilitate. Pentru ca vorbim despre o boala, aceasta are nevoie de diagnostic corect si complet. Daca timp de un an nu apare sarcina, ... citește toată știrea