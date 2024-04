In poza, parea ca e un rucsac pierdut pe zapada: American, gasit mort in Padina Inchisa, loc blestemat

Sambata, 20 aprilie, in jurul orelor 15:00, Serviciul Public Local Salvamont Zarnesti, a fost informat telefonic de catre un turist aflat pe Muchia Padinii Inchise, ca a surprins in fotografii in abruptul Padinii Inchise, pe fondul zapezii un obiect de culoare albastra, ce initial parea a fi un rucsac. In urma analizarii fotografiilor trimise, din cadrul Salvamont Zarnesti s-a format o echipa care s-a deplasat la locul indicat, pentru a identifica obiectul surprins de catre turist. La fata ... citește toată știrea