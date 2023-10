In primele opt luni ale anului, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului trecut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,7%, respectiv cu 4,7%, arata datele Institutului National de Statistica.August 2023 comparativ cu iulie 2023Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu ... citeste toata stirea