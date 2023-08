Natalitatea continua sa scada atat de la luna la luna, cat si de la an la an. In primele 6 luni ale acestui an s-au nascut putin peste 73.000 de copii, fiind cel mai mic numar de nasteri din ultimii 145 de ani.Doar putin peste 73.000 de copii s-au nascut in primul semestru din 2023. Este cel mai mic numar de nasteri de cand exista date statistice, scrie romania.europalibera.org.Sporul natural s-a mentinut negativ in primele sase luni din 2023, numarul persoanelor decedate fiind de 1,6 ori ... citeste toata stirea