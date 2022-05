In Romania numarul batranilor este cu 20 % mai mare decat cel al tinerilor

Romania are nevoie urgenta de peste 50.000 de asistenti medicali pentru a face fata provocarilor sanitare din urmatorii ani generate de imbatranirea populatiei si de deteriorarea accentuata a sanatatii categoriilor vulnerabile, in special copii si batrani, arata o analiza a companiei de consultanta Frames.Citand datele furnizate de lnstitutul National de Statistica, compania arata ca populatia varstnica a tarii noastre a depasit-o cu peste 20% pe cea tanara, cu varste de pana in 14 ani, iar ... citeste toata stirea