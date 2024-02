In Romania se afla 8.000 de persoane cu boli rare

Institutul National de Sanatate Publica, in colaborare cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si cu asociatiile pacientilor cu boli rare, are in plan dezvoltarea Registrului National al Bolilor Rare, in acord cu recomandarile Consiliului Uniunii Europene privind actiunea in acest domeniu, se arata intr-un comunicat al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, cu prilejul Zilei Internationale a Bolilor Rare, care se celebreaza in data de 29 februarie.Potrivit ... citește toată știrea