Un parc fotovoltaic cu o putere instalata mai mare decat cea a unui reactor de la Cernavoda se va construi in Romania, ceea ce reflecta apetitul investitorilor de a redeveni jucatori pe aceasta piata, a declarat, joi, George-Sergiu Niculescu, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).,,Am vazut, de cand am ajuns la ANRE, o cerere pentru autorizatie de infiintare - cred ca este cea mai mare de pana acum, un parc fotovoltaic de aproximativ 1.050 de MW, este ... citeste toata stirea