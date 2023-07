Pana in prezent, nicio tara nu s-a angajat sa trimita F-16 in Ucraina, desi Polonia si Slovacia au furnizat 27 de MiG-29 pentru a suplimenta flota de avioane de lupta a Ucrainei.O coalitie formata din 11 state va incepe in luna august, in Danemarca, pregatirea pilotilor ucraineni pentru a pilota avioane de lupta F-16, iar in Romania va fi infiintat un centru de ... citeste toata stirea