In Romania vor fi vandute automobile premium si de lux in valoare de 6,6 miliarde de lei in 2024

Vanzarile de automobile premium si de lux din Romania vor atinge, la sfarsitul acestui an, nivelul de 6,6 miliarde de lei (aproximativ 1,386 miliarde de dolari), in crestere cu 13% comparativ cu 2023, potrivit raportului "Luxury Goods in Romania", realizat de compania de cercetare a pietei Euromonitor International."Numarul de consumatori instariti influenteaza in mod semnificativ performanta automobilelor premium si de lux", arata raportul.Potrivit sursei citate, peste 100 de persoane vor ... citește toată știrea