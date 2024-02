In Sacele iti fura si bicicleta cu care mergi pe strada!

In noaptea de vineri spre sambata, 23/24 februarie, in jurul orei 0.30, politistii din cadrul Politiei Sacele au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca in timp ce se afla pe strada Amurgului din municipiu ar fi fost agresat fizic de trei barbati si deposedat de bicicleta cu care se deplasa. In urma cercetarilor efectuate, in scurt timp, au fost identificati cei trei barbati, banuiti de comiterea agresiunii, iar duminica, 25 ... citește toată știrea