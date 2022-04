In Sambata Luminata se poarta haine albe

Sambata Alba, sau Sambata Luminata cum i se mai spune, este o zi cu mare insemnatate pentru crestinii ortodocsi. In Sambata Luminata credinciosii merg la biserica cu un ou rosu pentru a se impartasi. In aceasta zi nu se ingenuncheaza, oamenii nu fac matanii, ci doar se inchina. Este singura sambata in care nu se face parastas, deoarece mortii vor fi pomeniti luni, dupa Duminica Tomei. Se mai spune ca in aceasta zi, ca in toata Saptamana Luminata, se poarta haine albe.Saptamana Luminata ... citeste toata stirea