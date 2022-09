In scurt timp, mai multe strazi din cartierul brasovean Tractorul vor intra in modernizare

Programul de asfaltare a strazilor din municipiul Brasov nu s-a derulat conform graficului stabilit la inceputul anului de Primarie, asta din cauza problemelor cu firmele de asfaltare. In aceste conditii, cel putin in cartierul Tractorul, asfaltarile pe mai multe strazi se vor face abia in aceasta toamna. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, Allen Coliban, in sedinta de plen a Consiliului Local din 20 septembrie."Am avut o problema cu firmele care se ocupa de repararea si intretinerea ... citeste toata stirea