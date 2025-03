In sfarsit. Politistii ii vad pe cei care mazgalesc Brasovul

Dupa ani intregi in care din buletinele Politiei, fie ea Locala sau Nationala, au lipsit cazurile in care se identifica si se pedepsesc persoanele care au umplut Brasovul de grafitti, avem prima "artista" pozata, amendata si pusa pe Facebook. Asta pentru a vedea colegii de breasla ca, teoretic, nu ar trebui sa stea linistiti, ca legea nu e lege degeaba, mai e cineva care s-o si aplice."Duminica, 23 martie, politistii locali din cadrul Biroului Actiuni Operative, Monitorizare Scoli au surprins ... citește toată știrea