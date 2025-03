In Stare de Bine la 6 ani: 19 proiecte s-au desfasurat in judetul Brasov si au presupus interventii pentru reducerea inegalitatilor Straight Connector 1sociale in comunitatile din zona

- In Stare de Bine, unul dintre cele mai mari programe de finantare privata anuala din Romania, implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) cu sprijinul Kaufland, sarbatoreste 6 ani de existenta. In acest timp, programul a oferit granturi nerambursabile in valoare de 6.2 milioane de euro ONG-urilor din Romania, pentru interventii in profunzime in comunitati vulnerabile;- Interventiile au vizat 3 domenii de activitate: cultura, sport si viata sanatoasa. Activitatile ... citește toată știrea