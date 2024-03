In teste: "semafoarele-girator". Primele puse in functiune vor fi cele de la giratia Garii - Alexandru Vlahuta - Harmanului

35 de "zebre" si 3 intersectii vor fi semaforizate in cadrul proiectului "Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov", prin care Primaria intentioneaza o prioritizare a transportului public, dar si fluidizarea traficului pentru toti participantii.Primele treceri pentru pietoni unde ar urma sa fie puse in functiune semafoarele sunt cele de la giratoriul dintre bulevardele Garii si Alexandru Vlahuta si strada Harmanului. Aici lucrarile de instalare a ... citește toată știrea