"In timpul lui Ion Iliescu Romania semneaza un tratat de alianta cu Matei Corvin"

Bacalaureatul, examen la care absolventii de liceu ar trebui sa demonstreze cel putin niste cunostinte de baza in diverse domenii, a adus si in acest an perle. De exemplu, la proba de istorie, elevii au comis cateva gafe majore, plasand personalitati politice precum Nicolae Ceausescu, Ion Iliescu, Matei Corvin si Alexandru cel Mare in aceeasi perioada istorica.La subiectul al III-lea, elevii au avut de elaborat, in aproximativ doua pagini, un eseu despre Romania postbelica, avand in vedere ... citește toată știrea