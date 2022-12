In trafic, la miezul noptii: emana halena alcoolica, 0,58 la mie

Marti, 29 noiembrie, in jurul orei 23.30, echipajul de siguranta publica din cadrul Politiei municipiului Sacele, in timp ce se afla pe strada Amurgului din aceeasi localitate, a oprit pentru control un autovehicul, condus de un barbat in varsta de 31 de ani."Intrucat acesta emana halena alcoolica, s-a procedat la testarea conducatorului auto cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea