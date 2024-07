In ultimii 3 ani, viata romanilor s-a scumpit cu peste 40%. Cel mai mult ne ustura la buzunar mancarea. Acum, cu 100 de lei, abia daca reusim sa ne cumparam un kilogram de carne si niste legume.Aici este, de fapt, problema principala. Legumele sunt foarte scumpe, chiar si in plin sezon. Un kilogram de ardei kapia ajunge si la 17 lei, castravetii sunt 7 lei in magazine, iar rosiile costa in jur de 10 lei.Doar in ultimele 6 luni, legumele s-au scumpit cu 6%, asta arata datele oficiale. In ... citește toată știrea