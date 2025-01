In vacanta de iarna s-au inregistrat aproape 500.000 de treceri prin turnichete, in Poiana Brasov

Duminica, 5 ianuarie s-a inregistrat cel mai mare numar de treceri din acest sezon, 34.040, dar inca nu s-a ajuns la recordurile din alte sezoane, de 38.000- 40.000 de treceri prin turnichete intr-o singura zi.Vacanta de iarna a adus foarte multi turisti in Poiana Brasov, de multe ori statiunea fiind blocata de cei care incercau sa ajunga in parcarile din Poiana, mai ales dupa primele ore ale diminetii. Afluxul mare de turisti s-a regasit, partial, si in numarul mare de iubitori ai ... citește toată știrea