In viteza, pe Garii, cu 0,75 la mie

Luni, 5 decembrie, in jurul orei 21.00, politistii au oprit pe bulevardul Garii din municipiul Brasov, un barbat, in varsta de 43 ani, care conducea un autoturism ce a depasit limita de viteza admisa pe acel sector de drum. Putea sa scape cu o amenda, dar s-a ales cu dosar penal pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante"."Procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct de vedere al ... citeste toata stirea