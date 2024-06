Inaltarea Domnului: ,,S-a inaltat si un nor L-a luat de la ochii lor". Se pomenesc eroii neamului

Crestinii ortodocsi si greco-catolici praznuiesc joi, 13 iunie a.c., Inaltarea Domnului sau Ispasul, o sarbatoare imparateasca pentru ca are de-a face in mod direct cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Inaltarea Domnului este un praznic bazat pe Sfanta Scriptura: ,,Si pe cand ii binecuvanta, S-a despartit de ei si S-a inaltat la cer. Iar ei, inchinandu-se Lui, s-au intors in Ierusalim cu bucurie mare. Si erau in toata vremea in templu, laudand si binecuvantand pe Dumnezeu" spune Sfantul ... citește toată știrea