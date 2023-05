In fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Pasti, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Inaltarea Domnului, un important eveniment din viata sa pamanteana. In acea zi, Iisus cel Inviat li s-a aratat din nou " in trup" ucenicilor si Maicii Sale.Evanghelistul Luca spune ca Hristos i-a luat pe ucenicii Sai, i-a dus spre Betania si acolo si-a ridicat mainile, i-a binecuvantat si pe cand ii binecuvanta, s-a departat de ei si s-a inaltat la cer (Luca ... citeste toata stirea