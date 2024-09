Inaltarea Sfintei Cruci. Ce este absolut interzis sa faci astazi, 14 septembrie

Ziua de 14 septembrie marcheaza Inaltarea Sfintei Cruci. Singura sarbatoare crestina cu post aspru si rugaciune care apare atat in calendarul bizantin (ortodox si greco-catolic), cat si in cel latin. Este cea mai veche dintre sarbatorile crestine si aminteste de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota.Aceeasi zi este considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. Crucea pe care a fost rastignit Mantuitorul a fost inaltata, pentru prima data in vazul poporului, la ... citește toată știrea