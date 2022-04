Inaltpreasfintitul Laurentiu a slujit la Sambata de Sus

Duminica, 10 aprilie, Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, a liturghisit in paraclisul Manastirii Brancoveanu de la Sambata de Sus, in sobor de preoti si diaconi.Potrivit site-ului oficial al Mitropoliei Ardealului, credinciosii din localitatile aflate in apropierea manastirii de la poalele Muntilor Fagaras, dar si pelerini din alte parti ale tarii au participat la Sfanta Liturghie arhiereasca si s-au putut inchina la o parte din moastele ... citeste toata stirea