Inaugurarea soselei Transfagarasan a avut loc la 20 septembrie 1974. 50 de specialisti au proiectat Transfagarasanul, soseaua care taie Muntii Fagaras

Cine nu a auzit de Transfagarasan, soseaua serpuita care strabate Masivul Fagaras pe versantul nordic si coboara lin pe versantul sudic? Este cel mai senzational obiectiv turistic al Romaniei. O spun mai ales turistii straini care au ramas impresionati de imaginea lui. Transfagarasanul a fost construit intre anii 1970 - 1974 in timpul lui Nicolae Ceausescu, care a vrut sa asigure un drum strategic peste munti. Inaugurarea lui a avut loc in 20 septembrie 1974, in prezenta presedintelui tarii, ... citește toată știrea