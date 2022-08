Inca 10 tunuri de zapada in Poiana Brasov. Acestea vor fi folosite pentru inzapezirea partiilor Lupului inferior si Drumul albastru

Pana la inceperea sezonului rece, cand in Poiana vor fi pornite instalatiile de producere a zapezii artificiale, in statiune vor ajunge 10 noi tunuri de zapada. Licitatia pentru furnizarea acestor echipamente a fost finalizata, iar in scurt timp va fi semnat contractul cu firma castigatoare, Technoalpin Romania. Valoarea contractului este de 1.394.400 de lei, la care se adauga TVA. Dupa ce va fi semnat contractul, furnizorul va avea la dispozitie 30 de zile pentru livrarea echipamentelor. ... citeste toata stirea