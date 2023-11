Vineri dimineata au ajuns in tara inca 12 romani si familiile lor, evacuati din Fasia Gaza.Pana in prezent, 249 de cetateni romani si membri de familie ai acestora au fost evacuati din Gaza.Un grup de 12 cetateni romani si membri de familie evacuati din Fasia Gaza a ajuns in Romania, vineri, la bordul unei curse operate de catre Compania Nationala TAROM, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Cei 12 cetateni au ajuns miercuri pe teritoriul Republicii Arabe Egipt prin punctul ... citeste toata stirea