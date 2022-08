Inca 20 de noi ecoinsule in Brasov, pentru zonele Racadau, Grivitei, Harmanului, Astra

Dupa ce in luna aprilie, Primaria Brasov a operationalizat 28 de ecoinsule de precolectare a deseurilor amplasate in zonele Tractorul, Triaj si Scriitorilor, acum, intentioneaza sa instaleze alte 20 de astfel de sisteme. Acestea ar urma sa fie amplasate in mai multe cartiere, respectiv si in Racadau, in zona Grivitei, Harmanului sau Astra. Pentru inceput, au fost emise certificatele de urbanism necesare autorizarii lucrarilor de amenajare a noilor platforme care presupun, in primul rand, ... citeste toata stirea