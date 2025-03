Inca 5 decese confirmate cu gripa

Un numar de 123.502 de cazuri de infectii respiratorii - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in saptamana 24 februarie - 2 martie, fiind comunicate inca 5 decese cu virus gripal, a informat Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in acest sezon a ajuns la 62.Potrivit INSP, s-au inregistrat 8.647 de cazuri de gripa clinica la nivel national, comparativ cu 1.523 cazuri in aceeasi saptamana a sezonului precedent si cu ... citește toată știrea