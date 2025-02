Inca doi pentru care legea e o "gluma"

Sambata, 15 februarie, in jurul orei 01:00, in timp ce efectuau serviciul de monitorizare si control asupra traficului rutier, politistii din Sacele au oprit un autoturism in intersectia DN1A - bulevardul George Moroianu din localitate. Barbatul de la volan, de 35 de ani, nu detinea permis de conducere, iar alcoolemia depistata in sange de 1,95 la mie.In aceeasi zi, in jurul orei 21:00, pe bulevardul Saturn ... citește toată știrea