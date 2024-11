Inca doua demisii din Consiliul Judetean Brasov, ambele din USR

Consiliul Judetean Brasov va lua act, in sedinta extraordinara de marti, 5 noiembrie, de demisia a doi consilieri judeteni ai USR, respectiv Szenner Zoltan si Silviu Nunvailer, care si-au obtinut mandatele in anul 2020. Conform proiectelor de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei de azi, Sorin Nunvailer si-a depus demisia in 29 octombrie. Celalalt consilier USR, Szenner Zoltan, si-a depus demisia din functia de membru al Consiliului si din cea de ... citește toată știrea