Sambata, 4 noiembrie, Politia Orasului Rupea a fost sesizata cu privire la un accident de circulatie produs de drumul DN 1 S, in dimineata aceleiasi zile. Constatarile la fata locului au fost ca "accidentul descris s-a soldat doar cu avarii, acesta datorandu-se faptului ca un barbat in varsta de 72 de ani, nu ar fi adaptat viteza de circulatie pe un sector de drum in curba, asftel ca acesta ... citeste toata stirea