Inca o bataie "din iubire" raportata la 112

Luni, 2 decembrie, in jurul orei 16:00, Politia Municipiului Sacele a fost sesizata de catre o femeie cu privire la agresiunile concubinul sau."Imediat dupa sesizare, politistii au efectuat cercetari in urma carora a rezultat ca, in timp ce se afla la domiciliu, un imobil, de pe strada Piscului, din municipiul Sacele, o ... citește toată știrea